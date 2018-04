Juve, ultrà bianconeri a Vinovo: accenni di contestazione

«Tirate fuori i c...». Accenni di contestazione a Vinovo, dove alcune decine di ultrà bianconeri hanno punzecchiato i giocatori al centro sportivo di Vinovo, in occasione dell'allenamento odierno. I tifosi hanno esortato la squadra a non fallire l'appuntamento di sabato sera San Siro, contro l'Inter, per difendere il residuo punto di vantaggio sul Napoli. Anche ieri a Vinovo un gruppo di ultrà, i Drughi, aveva appeso lo striscione con la scritta: «Noi con la voce, voi con il cuore. Vinciamolo».



