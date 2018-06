Juventus, riscattato Douglas Costa per 40 milioni

di Alberto Mauro

TORINO – Dopo una stagione in prestito Douglas Costa è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà della Juventus. Il brasiliano è stato riscattato per 40 milioni più 1 di bonus, ecco il comunicato ufficiale della società bianconera. “Juventus Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2022”. Con un finale di stagione in crescendo DC11 si è conquistato i gradi di titolare sul campo, secondo giocatore più utilizzato da Allegri con 47 presenze da inizio anno, 6 reti ma soprattutto 12 assist in campionato, secondo miglior assist man della serie A.Domani intanto giornata di visite mediche per Mattia Perin, prima della firma sul contratto quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

