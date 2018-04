Juventus, al Bernabeu per provare l'impresa impossibile

di Alberto Mauro

TORINO – La Juve prova l’impresa impossibile, rimontare tre reti a questo Real al Bernabeu. Allegri mercoledì sera dovrà fare e meno degli squalificati Bentancur e Dybala, oltre al fuori lista Howedes, l’infortunato Barzagli e molto probabilmente anche del convalescente Bernardeschi. Per il resto tutti a disposizione, in campo la miglior formazione possibile con un paio di dubbi di sistema e di giocatori. Il 4-4-2 sperimentato all’andata sarà accantonato per tornare al 4-3-3 o 4-2-3-1. In porta Buffon, che presenterà la sfida del Bernabeu – quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la sua ultima in Champions – domani insieme ad Allegri alla vigilia alle 19. In difesa De Sciglio, Benatia, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo Khedira e Pjanic, affiancati da Matuidi in caso di 4-3-3 con Cuadrado, Higuain e Mandzukic in attacco. Con il 4-2-3-1 invece fuori Matuidi e dentro Douglas Costa. Oggi allenamento a Vinovo, tutti in campo ad eccezione di Dybala, Bentancur e Howedes che hanno goduto di una giornata di riposo. Domani allenamento alle 11.45 con primi quindici minuti aperti ai media, prima della partenza per Madrid nel primo pomeriggio.

