Juventus, Alex Sandro verso il rinnovo

di Alberto Mauro

TORINO – Rinnovo in vista per Alex Sandro? L’esterno brasiliano e il suo agente nelle prossime ore incontreranno la dirigenza della Juventus per discutere i termini del rinnovo di contratto, proposto un prolungamento dal 2020 (scadenza attuale) al 2023 a quasi 5 milioni di euro a stagione. Cifre da top player per un giocatore dal valore assoluto che però nell’ultima stagione ha faticato ad esprimersi ai suoi livelli, chiara la volontà della società bianconera di blindarlo per evitare tentazioni di mercato. Dopo gli addii di Lichsteiner e Asamoah, e calcolando che Spinazzola non tornerà a disposizione prima dell’autunno, la posizione di Alex Sandro diventa fondamentale nelle strategie difensive di Max Allegri, per tornare protagonista assoluto con la maglia della Juventus e riconquistarsi quella del Brasile.

