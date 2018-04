Juventus, Allegri avverte: «La partita di Crotone più importante di quella col Napoli»

«Tra le due partite di questa settimana, la partita con il Crotone sarà la più importante e decisiva perché arrivare a +6 allo scontro diretto con il Napoli è un vantaggio importante». Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta di Crotone che anticipa di 4 giorni lo scontro diretto del Napoli. «Fino a che la matematica non ci dà la certezza dobbiamo stare tranquilli -ha aggiunto Allegri in conferenza stampa-. Il Crotone sta bene, ha 6 punti in più dello scorso anno. Giocare lì è complicato, ci vuole pazienza, essere veloci, non farli ripartire e prendere i 3 punti. I ragazzi hanno dato una bella risposta dopo Madrid contro la Samp, ma anche domani dobbiamo vincere perché i punti che abbiamo non bastano. Il Napoli ha lo Scudetto come unico obiettivo e farà di tutto per riaprirlo. Noi abbiamo anche la Coppa Italia ma lo Scudetto lo dobbiamo vincere».

