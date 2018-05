Juventus, Allegri: «Il caso Tagliavento non esiste, fatta una commedia»

«In Italia piace fare un pò di commedia. In settimana è stata fatta una commedia un pò lunga...». Massimiliano Allegri chiude così la polemica sul suo saluto al quarto uomo Tagliavento dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter. «Io infastidito? Relativamente... Le immagini hanno confermato un episodio che non esiste».



«Sono legato alla Juventus e sto benissimo alla Juventus». Massimiliano Allegri rimanda alla fine della stagione i discorsi relativi al suo futuro. «In questo momento l'unica cosa che conta sono il settimo scudetto e la coppa Italia», aggiunge il tecnico bianconero alla vigilia dell'impegno di campionato col Bologna.



«Paulo è concentrato e vuole dare ancora molto alla Juventus». Massimiliano Allegri spegne sul nascere le voci di un possibile passaggio di Dybala al Bayern. «Quest'anno ha fatto una grande stagione e ha ancora margini di crescita importanti per arrivare ad essere uno dei top player del calcio mondiale», aggiunge il tecnico della Juventus alla vigilia dell'impegno di campionato con il Bologna. «Sta a lui e alla sua voglia di mettersi in discussione». Allegri ha annunciato che domani sera Dybala farà coppia in attacco con Higuain: «in queste partite devono fare i gol scudetto».

