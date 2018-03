Impresa Spal, frenata la Juventus I bianconeri non allungano in vetta

Frena la Juventus a Ferrara, che non va oltre lo 0-0 con la Spal nel secondo anticipo della 29/a giornata della serie A. I bianconeri con 75 punti sono momentaneamente a +5 sul Napoli, che domani sera affronterà in casa il Genoa.



Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain. All. Allegri.

