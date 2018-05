Grave lutto per Massimiliano Allegri, è morta la mamma Carla

Grave Lutto per il ct della Juventus. È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ct Massimiliano Allegri. Livornese, 74 anni, aveva lavorato prima come infermiera e poi in un’impresa di pulizie, dedicandosi infine alla famiglia e godendosi i successi del figlio lontano dai riflettori. Lascia anche il marito Augusto, portuale in pensione, e l’altra figlia Michela, due anni più giovane di Massimiliano (50 lui, 48 lei). Danesi, che abitava alla Leccia, se n'è andata nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio: il funerale è stato celebrato a Milano in forma privata.

