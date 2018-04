Juventus, Allegri prepara le scelte: Dybala a rischio esclusione

di Alberto Mauro

Servirà un super Napoli per fermare la Juventus ma soprattutto per sfatare il tabù Stadium: nei sette precedenti i bianconeri hanno sempre vinto con 17 reti fatte e appena tre subìte. L’ultima vittoria del Napoli allo Stadium risale al 31 ottobre 2009 (2-3 in rimonta) con Mazzarri in panchina e doppietta di Hamsik e Datolo. Domenica sera l’Allianz sarà esaurito e la Juventus parte da un +4 in classifica a prova di sorpasso, ma il pareggio contro il Crotone ha aperto delle piccole crepe nelle certezze bianconere e dato morale e speranze agli azzurri in vista dello scontro diretto.



Al netto delle assenze scontate di De Sciglio e Sturaro, Allegri può contare sull’intera rosa a disposizione, in particolare il reparto offensivo coi rientri di Cuadrado e Bernardeschi, un vantaggio da non sottovalutare. Ma le partite – anche quelle decisive per lo scudetto – si giocano in 11, quindi riflettori puntati su Hamsik bestia nera con 8 reti alla Juventus e Higuain (5 gol in 5 partite al Napoli) mentre domani alle 12 nella conferenza stampa di vigilia Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.



A partire da Dybala, che rischia un’esclusione clamorosa per scelta tecnica dopo le due partite da dimenticare contro Samp e Crotone, mentre cresce l’ottimismo per Mandzukic e Pjanic, anche oggi parzialmente in gruppo ed entrambi a disposizione (e probabili titolari) domenica sera. Allegri potrebbe optare per lo stesso 4-3-3 del Bernabeu con un paio di cambi in difesa: Howedes e Asamoah esterni. Per il resto stessa formazione anti Real con Buffon in porta, Benatia e Chiellini al centro della difesa. Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo, davanti Douglas Costa, Higuain e Mandzukic. Se Dybala è un’incognita il fattore Stadium è una certezza, il Napoli è avvisato.





