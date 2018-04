Juventus, Allegri: «Siamo leoni feriti, ma non ancora morti»

di Alberto Mauro

TORINO – “Siamo leoni feriti ma non ancora morti” ruggisce Max Allegri alla vigilia di una partita da vincere a tutti i cosi. Serve una reazione a Benevento per lanciare l'ennesimo segnale al Napoli, sperando in un miracolo a Madrid. "Domani dobbiamo mettere in campo la rabbia e la delusione post Real, altrimenti ci andiamo a complicare la vita”. Il futuro è ancora tutto da scrivere, Allegri prende tempo. "Ho un contratto e sono contento di stare qui. E’ una questione di stimoli, in questo momento il futuro è una cosa alla quale non penso, penso solo al presente che è fatto di campionato, Champions e Coppa Italia. Quale sarà la mia posizione nel prossimo ciclo della Juventus? Da allenatore, so fare solo quello. Non c'è bisogno di un rinnovamento profondo, rispetto alla finale di Berlino sono cambiati 9 titolari, ci sono 10 giocatori dal ‘90 al ‘97, ogni anno abbiamo messo dentro giovani. In quattro anni siamo arrivati due volte in finale, una volta agli ottavi e ora siamo ai quarti. Si lavora sempre per il futuro, valuteremo con la società i giocatori da prendere e da non prendere”. Contro il Benevento vietati cali di tensione come contro la SPAL. "Non possiamo sbagliare, è una partita assolutamente da vincere. La squadra è responsabile, altrimenti permettiamo al Napoli di farsi sotto per lo Scudetto. Sconfitte come quella di Champions a volte capitano quando affronti le big d'Europa. Abbiamo fatto una bella partita per un’ ora. I nostri obiettivi non cambiano, il miglior modo per smaltire la sconfitta è tornare a vincere, contro il Real siamo cresciuti molto nella gestione della palla”. In porta torna Szczesny, in attacco potrebbe risposare Higuain. "Domani gioca Szczesny, difficilmente giocherà Chiellini. Dybala in Champions ha fatto una buona partita, l’espulsione ha pregiudicato la sua prestazione. E’ probabile che Higuain parta in panchina, non ho ancora deciso. Mandzukic e Cuadrado titolari? Possibile, stanno tutti bene ad eccezione di Barzagli e Bernardeschi ancora out”.

