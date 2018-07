Juventus, Allegri studia la formula Champions: Cristiano Ronaldo-Mandzukic con Dybala trequartista

di Ugo Trani

Sicuro è solo il ruolo dell'ultimo arrivato: Cristiano Ronaldo, pure se sulle spalle ha il suo prezioso numero 7, diventa il nuovo centravanti della Juve. «In quella posizione, da qualche anno, è il migliore che ci sia ». Lo ha ribadito, anche recentemente, Allegri. Prima punta, con la libertà di scegliersi poi da che lato entrare in area. Ecco perché, di conseguenza, il partner ideale per CR7 è Madzukic. Che sa allargarsi, per far spazio al compagno, e al tempo stesso essere il finalizzatore. Quello che è accaduto ultimamente nel Real con Benzema, nella formula Champions con 2 attaccanti che ha promosso Isco da rifinitore e penalizzato Bale come esterno alto. La soluzione è gradita al campione: il tecnico bianconero è pronto a valutarla nelle amichevoli estive. L'abbondanza di interpreti, comunqe, gli consente di avere più opzioni.

