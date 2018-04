Juventus, Allegri verso l'addio: idea Ancelotti

di Alberto Mauro

TORINO Le voci di un rinnovamento se non addirittura una rifondazione hanno iniziato a circolare con particolare insistenza dopo il 3-0 contro il Real Madrid, sarà un'estate delicatissima per una Juventus che dovrà ripartire senza il capitano Buffon, tre veterani come Asamoah, Lichtsteiner e Marchisio e con un punto interrogativo su Allegri. Al momento le chiacchiere di pancia, sull'onda emotiva della delusione per la Champions, lasciano il tempo che trovano: già dopo Cardiff Max era sicuro di andare via, salvo poi ripensarci per dare la caccia al settimo scudetto con rinnovate motivazioni.

FINE CICLO

Ma è chiaro che dopo quattro anni vincenti e logoranti la prospettiva di chiudere un ciclo e cambiare orizzonti per mettersi alla prova in un altro contesto potrebbe essere la soluzione più indicata per lui stesso e la società. Max gode della stima incondizionata del presidente Andrea Agnelli, allegriano convinto, più pragmatici e aperti al cambiamento invece Marotta e Paratici. Una questione soprattutto di stimoli e motivazioni, ma anche di risultati perché la decisione definitiva che prenderà da qui a fine stagione Allegri potrebbe essere condizionata anche dalla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. La Juve intanto sta iniziando a guardarsi intorno, perché sostituire uno degli allenatori più vincenti della storia bianconera non è impresa semplice, e i profili che si prendono in considerazione sono solo quelli di altissimo livello. Simeone è il nome ideale, già sondato negli anni scorsi ma difficile da strappare all'Atlético, piace molto Simone Inzaghi, amicissimo di Fabio Paratici, ma manca di esperienza internazionale in Champions. Attenzione ai possibili ritorni di Carlo Ancelotti, senza ingaggio dopo l'esonero al Bayern, e Deschamps, che però non si libererebbe fino a dopo il Mondiale, troppo tardi per i piani della Juventus. Difficile Conte, visti i rapporti non idilliaci con la società. E Allegri? L'Inghilterra lo tenta, in pole position c'è il Chelsea ma piace anche all'Arsenal. Nel caso di un addio improbabile di Mourinho potrebbe entrare in corsa anche lo United, mentre sembra ormai sfumato il PSG, che ha virato su Tuchel.

