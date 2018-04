Juventus, Barzagli: «Nessuna contestazione: i tifosi ci hanno solo incitato»

«I tifosi sono venuti per incoraggiarci e hanno fatto una bella cosa e credo che lo abbiano sentito un po' tutti i ragazzi della squadra. Io ho visto dei toni molto tranquilli, non ho sentito né minacce né contestazioni». Il difensore della Juventus Andrea Barzagli si esprime così sul confronto di martedì scorso tra alcuni giocatori bianconeri e i tifosi, in seguito al ko casalingo con il Napoli che rimette in discussione il campionato. «Sono venuti per darci la loro fiducia, quindi è stata una giornata positiva al di là di quello che si può dire fuori», aggiunge il 36enne toscano ai microfoni di Sky Sport.



«Conosciamo l'importanza delle ultime quattro partite e di conseguenza siamo concentrati sull'obbiettivo, sapendo che la partita di sabato vale molto – ha aggiunto Barzagli - Dopo la sconfitta con il Napoli c'era grande amarezza, perché sapevamo dell'importanza della partita. Siamo ritornati martedì concentrati su quello che dobbiamo fare. Ho visto grande spirito da parte di tutti, ho visto grande voglia di centrare un obiettivo che è diventato più difficile ma che ancora dipende da noi perché abbiamo un punto di vantaggio. Quindi quello che conta adesso è prepararsi al meglio e fare una grande gara, con il cuore e con tutto».



Barzagli che è in corsa per una maglia nella prossima sfida cruciale contro l'Inter. Per sostituire Giorgio Chiellini, infatti, Allegri deve ancora scegliere tra lui, Rugani e Howedes. Ed è proprio quest'ultimo, su Instagram, a indicare ai bianconeri la strada per tornare alla vittoria e non farsi sfuggire lo scudetto dalle mani. «Approccio per le gare finali: lavorare sodo, stare concentrati e essere positivi», scrive il difensore tedesco, che oggi è tornato ad allenarsi a Vinovo col resto della squadra.







© RIPRODUZIONE RISERVATA