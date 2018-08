Juventus, Bonucci: «Mi mancava casa. Accetto i fischi dei tifosi, diventeranno applausi»

di Alberto Mauro

In attesa di riconquistare i tifosi Leonardo Bonucci si riprende la maglia numero 19 e lancia un messaggio forte e chiaro all’universo bianconero. “Sono tornato perché mi mancava casa, capisco e rispetto i tifosi: cercherò di tramutare i loro fischi in applausi. Sono juventino da sempre, da quando sono nato”. Leo sorride e si gode i riflettori della sala stampa dell’Allianz Stadium, è tornato esattamente dove voleva essere. Insieme alla moglie Martina e i figli Lorenzo e Matteo, che a Torino hanno messo le radici, al fianco di Chiellini e Barzagli nella BBC, di fronte a Cristiano Ronaldo, uno stimolo anche in allenamento. In una parola sola “casa”, abbandonata sull’onda emotiva di una discussione sfociata in litigio (e sgabello di penitenza ad Oporto) con Allegri. Tutto dimenticato, tutto alle spalle, in nome di un sogno chiamato Champions. “Le discussioni fanno parte delle annate calcistiche. Con Allegri ci siamo rivisti anche fuori dal campo, abbiamo avuto modo di parlarci e chiarirci, abbiamo un rapporto ottimo, da persone intelligenti; ci siamo abbracciati e stretti la mano. Ho deciso di andare via un anno fa perché le mie emozioni mi hanno portato a farlo, col tempo ho maturato che le scelte prese in momenti di rabbia possono ingannare, ho avuto fortuna di poter tornare a casa. Non mi sentivo a mio agio continuando con la maglia della Juve, non sarei stato me stesso. Un motivo è stata sicuramente la discussione con Allegri, non mi sentivo più bene con me stesso per essere all’altezza della Juventus. Pensavo che il cambiamento avrebbe potuto darmi darmi qualcosa in più, ma durante la stagione ho capito che non era così, ora mi sento un mi sento un essere umano migliore”. Da Milano Leo torna con un’ottima opinione di Gattuso, meno della stagione rossonera. “Gattuso è una grandissima persona, ha risollevato il Milan. L’anno dei rossoneri è sotto gli occhi di tutti, ho difeso la maglia come meglio ho potuto, voglio sempre vincere e migliorarmi e la soluzione migliore per me era la Juve”. E ai tifosi chiede solo pazienza. “L’unica risposta che posso dare a tutti è sul campo con sacrificio, senso di appartenenza e fame. Ho scelto con il cuore, nonostante richieste da altre squadre in Europa, la mia unica scelta era la Juve. Se oggi mi si presentasse un’offerta per lasciare la Juve non accetterei mai. La mia esultanza con la maglia del Milan all’Allianz? Mi capita poche volte di fare gol e in quel momento ho esultato. Ronaldo? Se incontriamo il Real almeno non partiamo 1-0 per loro. Lo sgabello di Oporto? Io il mio posto ce l’avevo, ma ero in mezzo a 10 persone. Mi sono spostato in prima fila, ma una volta arrivato il proprietario ho deciso di stare in piedi. Poi ero stanco e allora ho deciso di sedermi sullo sgabello, è stata la mia rovina”.

