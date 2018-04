Juventus, Buffon: «Da bimbo avrei firmato per giocare al Bernabeu l'ultima in Champions»

«Domani ultima in Champions? È una possibilità ma non è una cosa che mi deprime o mi suscita pensieri negativi». Così il portiere della Juventus Gigi Buffon sulla possibilità che domani contro il Real Madrid al 'Bernabeu' giochi la sua ultima partita in Champions League. I bianconeri devono recuperare tre gol ai 'blancos' nei quarti di finale. «Se dovesse essere così da bimbo avrei firmato per giocare la mia ultima gara al Bernabeu contro il Real», aggiunge in conferenza stampa.



«Nella vita bisogna tentare l'impossibile, con quest'atteggiamento magari poi si riesce a ottenere qualcosa di possibile». Così Gianluigi Buffon, a Madrid. «Al di là del risultato - ha detto il capitano bianconero - dovremo uscire dallo stadio con la sensazione di essere una squadra dello stesso livello del Real. Se ci sarà il miracolo ci abbracceremo tutti e saremo ovviamente felicissimi. Per motivare i compagni - ha aggiunto sorridendo - ho detto loro che se usciamo dalla Champions continuo...».



