Juventus, Cancelo: «Grazie Inter, ora sono alla Juventus per vincere»

«L'Inter? Un club molto importante per me, mi ha aiutato a maturare e per questo la ringrazio». Torna sul suo recente passato Joao Cancelo, esterno difensivo della Juventus, lo scorso anno in nerazzurro: «Contro la Juve lo scorso anno ho giocato la partita più bella della mia carriera fino adesso - ha aggiunto -, l'ho giocata molto bene ma ero dall'altro lato. Partita bella da vedere, ma adesso sono dall'altra parte. Sono due club importanti per l'Italia, la Juventus ha dominato gli ultimi campionati e per questo ho scelto il bianconero, per vincere altri titoli».





«Avere in squadra Ronaldo, il migliore del mondo, è un piacere per me e per tutti i calciatori». Così Joao Cancelo, nuovo acquisto portoghese della Juventus, come CR7, esprime il suo giudizio sull'arrivo di Ronaldo: «Alzerà la qualità della squadra e spero che si continuerà a vincere insieme - ha spiegato il difensore bianconero -. Porta mentalità vincente in una squadra, la Juve, che ha dominato il campionato italiano negli ultimi anni. Champions? Non è un obbligo, Ronaldo porta qualità, vogliamo competere per la vittoria».

