Juventus, Chiellini: «Nessun contraccolpo dopo Madrid. Con il Napoli conta più la testa della tattica»

La Juventus non ha mai perso, da quando gioca nel suo 'Stadium', uno scontro diretto al vertice, e partendo da questa considerazione, si sente pronta a respingere l'assalto del Napoli. Sperando che Pjanic, assente per un problema muscolare a Crotone, sia al 100%. Oggi il bosniaco si è allenato in parte con il gruppo, l'ultima parola nella rifinitura di domani. Anche Mandzukic sembra pienamente recuperato dalla gastroenterite. Juve-Napoli, a 5 giornate dalla fine del campionato, con i bianconeri a +4, «sarà un passaggio importante ma non ancora definitivo - dice Giorgio Chiellini - L'attenzione sarà massima, soprattutto adesso che manca così poco e ora che la posta in palio è altissima - prosegue il centrale difensivo, rimasto a riposo contro il Crotone -. Saranno decisivi gli episodi, ogni particolare può fare la differenza». Quando si affrontano le due squadre che hanno dominato il campionato, «l'equilibrio è tanto, serve la massima concentrazione, affidandosi più alla testa che alla tattica. Ma bisogna fare i complimenti al Napoli per la sua stagione straordinaria, per le vittorie a gennaio-febbraio in partite difficilissime». Eppure l'errore più grande sarebbe considerare la partita l'ultimo capitolo di un romanzo avvincente: «Il campionato non finirà domenica prossima perché poi ci saranno altri match difficili». Se i dubbi per Allegri riguardano più la formazione e gli uomini impiegati che il modulo, con il 4-3-3 favorito d'obbligo vista l'efficacia dell'andata, Sarri potrebbe sorprendere i bianconeri schierando quattro attaccanti. Ipotesi che non convince Chiellini: «Credo che il Napoli giocherà col solito modulo, non credo che inizieranno la sfida con quattro attaccanti». Una sfida speculare rispetto all'andata, quando il Napoli si presentò a +4, lo stesso vantaggio che ora vanta la Juve: «Una vittoria importante, in quel momento in tanti ci davano per morti o morenti e invece abbiamo giocato una grande partita, che ci ha fatto tornare la squadra ermetica di una volta». I bianconeri - assicura Chiellini - scenderanno in campo con la testa sgombra dopo la delusione di Madrid, un capitolo chiuso «una volta entrati in campo con la Sampdoria: dopo queste delusioni l'aspetto positivo è che si può ripartire subito».

