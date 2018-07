Juventus, Cristiano Ronaldo alla Continassa: ecco il primo allenamento in bianconero

Cristiano Ronaldo è arrivato al Juventus training center alla Continassa per sostenere il suo primo allenamento in maglia bianconera. Lo ha annunciato il club campione d'Italia su Twitter, dove ha postato un video con l'arrivo del 33nne portoghese. Il 5 volte pallone d'oro si allenerà insieme a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur, tutti reduci dal mondiale di Russia 2018. A dirigere l'allenamento sarà Aldo Dolcetti, visto che Massimiliano Allegri e in tournée negli Usa. Per vedere all'opera l'ex attaccante del Real Madrid in una partita bisognerà aspettare il 12 agosto, il giorno della tradizionale amichevole di Villar Perosa.



