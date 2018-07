Juve, Chiellini: «Pensavo fosse impossibile prendere Ronaldo»

«Quando ho sentito per la prima volta le voci su Ronaldo, ho detto ai miei amici 'è impossibilè. Il giorno dopo, forse era possibile, ora grazie al nostro presidente e al nostro direttore, è una realtà. La Juventus sta crescendo, anno dopo anno, e abbiamo bisogno di un campione come Cristiano». Lo ha detto il capitano della Juventus Giorgio Chiellini in merito all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte del club bianconero. «Siamo entusiasti, siamo pronti a lavorare con lui; tutte le parti del club, i giocatori, il direttore marketing, l'allenatore, sono pronti a migliorare con Cristiano e speriamo che possa aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo», ha aggiunto Chiellini nel corso di un'intervista a Espn.

