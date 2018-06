Juventus, dalla Spagna voci di un interesse per Kovacic

L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blancò. L'ultimo 'rumor', almeno secondo As, riguarda il croato Mateo Kovavic che, secondo quanto scrive il giornale spagnolo, fa gola alla Juventus, già interessata a un altro giocatore appartenente a una società della Liga (il Valencia), il portoghese Joao Cancelo. I due giovani sono accomunati dal fatto di avere indossato la maglia dell'Inter, club storicamente rivale della Juve. Secondo As, gli emissari del club bianconero avrebbero preso contatti direttamente con il giocatore croato, disinteressandosi della sua società di appartenenza. Non c'è ancora un'offerta ufficiale da Torino, ma molto dipenderà dal nome del nuovo allenatore del Real Madrid, che ancora non si conosce. In ogni caso, la vicenda si chiarirà dopo il Mondiale russo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA