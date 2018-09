Juventus, Dybala in dubbio per la trasferta di Valencia

di Alberto Mauro

TORINO – Dybala è in dubbio per il Valencia, l’argentino in mattinata si è sottoposto a terapie per smaltire una contusione al piede sinistro riportata contro il Sassuolo. Lavoro di scarico per i titolari allo Stadium, allenamento regolare per il resto del gruppo, ancora a parte Barzagli (fuori lista e ancora convalescente) Spinazzola. Domani rifinitura alla Continassa prima della partenza per la Spagna, in conferenza accanto ad Allegri ci sarà il capitano Chiellini. Contro il Sassuolo Allegri ha risparmiato Pjanic, Bernardeschi e lo stesso Chiellini, probabili titolari al Mestalla. In attacco Bernardeschi in vantaggio su Cuadrado, confermati Mandzukic e Ronaldo. A centrocampo ballottaggio Khedira-Emre Can, Pjanic e Matuidi. In difesa Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny.

