Juventus, Dybala: «La sconfitta fa male ma avanti con forza»

«Le sconfitte fanno sempre male anche quando arrivano contro squadre e campioni così forti. Ora però serve andare avanti: sacrificio, forza, passione e continuare a migliorarsi ogni giorno». Così Dybala, che ha fatto passare qualche ora per lasciare sbollire delusione e rabbia per lo 0-3 della Juventus contro il Real Madrid e la sua espulsione. «Grazie - scrive la Joya su Instagram - a tutti quelli che mi hanno incoraggiato: sono nel mio cuore».



Il post di Dybala è stato subito commentato da centinaia di tifosi: molti lo incoraggiano e c'è chi spera in una remuntada al Bernabeu, l'11 aprile, nel ritorno dei quarti. Ma non mancano le critiche: «Se tu fossi forte - si legge in un commento - saresti decisivo anche in Champions, non solo in campionato con squadrette». Dybala era stato il trascinatore un anno fa, nel 3-0 della Juventus contro il Barcellona, nell'andata dei quarti, molti tifosi si aspettavano nuove prodezze nella partita più importante dell'anno. Invece, hanno dovuto ammirare soprattutto la classe cristallina di Cristiano Ronaldo.



