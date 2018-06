Juventus, è fatta per Cancelo: accordo con il Valencia

di Alberto Mauro

TORINO - Juve - Cancelo ci siamo. In chiusura la trattativa tra il Valencia e il club bianconero per il trasferimento del portoghese a Torino. In mattinata sono stati definiti gli ultimi dettagli a Milano nell’incontro tra le due dirigenze e gli emissari di Cancelo. Accordo sulla base di 38 milioni di euro secondo la formula del prestito con obbligo di riscatto, nessuna contropartita: il Valencia aveva bisogno di fare cassa causa fair play finanziario.





