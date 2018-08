Juventus, effetto CR7: monaco tibetano in fila al JMuseum

di Alberto Mauro

Presenze insolite allo Stadium. L’effetto Ronaldo colpisce ancora: stamattina, in coda per entrare al JMuseum, è spuntato anche un monaco tibetano in abito tradizionale. Si Chiama Losan e abita in India, ha approfittato di una vacanza in Italia (Udine, Venezia, Bologna e Roma) per fare tappa anche a Torino e accompagnare il nipote - tifosissimo della Juventus - allo Stadium. Lui segue il calcio ma non è tifoso, ma per CR7 questo e altro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA