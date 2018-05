Juventus, i consigli di Brio: «Buffon? Giusto andare avanti, ma non cada nel ridicolo»

di Redazione Sport

«Buffon al Psg? Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l'importante è non cadere nel ridicolo. Credo che un altro anno lo possa fare». Così l'ex difensore della Juventus Sergio Brio a margine della presentazione di '#BeAlivè al Coni. «Quella della Juve - ha aggiunto - è stata una stagione importantissima, anche il Napoli però meritava di vincere lo scudetto. Non mi piace che Allegri venga criticato a ogni sconfitta. Il suo percorso è stato fantastico: io credo che dovrebbe fermarsi qui con la Juventus. Ci penserei se fossi in lui: in Champions ci sono 4-5 squadre più forti, se rimanesse dovrebbe battere i pugni per farsi prendere giocatori di prima fascia».

