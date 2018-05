Inter, visite mediche per Asamoah. A giorni la firma

di Alberto Mauro

Dopo 6 stagioni, 156 presenze e 5 gol in bianconero Kwadwo Asamoah è un nuovo giocatore dell’Inter, l’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Il ghanese, in scadenza di contratto con la Juventus, ha approfittato dei giorni di riposo concessi da Allegri dopo la vittoria dello Scudetto per completare le visite mediche a Milano, prima della firma sul triennale da 3,5 milioni di euro a stagione. L’accordo era già stato raggiunto nei mesi scorsi, oltre ad Asamoah sono gli ultimi giorni a Torino anche per Lichtsteiner, a un passo dal Dortmund. Ma c’è un altro esterno che potrebbe partire: Alex Sandro, dopo aver incassato la sorprendente mancata convocazione dal Brasile di Tite per i Mondiali in Russia.

