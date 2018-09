Juventus, la coppia Ronaldo-Mandzukic verso la conferma contro il Sassuolo

di Alberto Mauro

TORINO - Allenamento pomeridiano alla Continassa sotto gli occhi di Pavel Nedved. In attesa di Douglas Costa, Dybala, Cuadrado e Alex Sandro - che domani chiuderanno i ritorni dalle Nazionali -, Max Allegri pensa al Sassuolo con un occhio al Valencia in Champions. Domenica in attacco si va verso la riconferma di Ronaldo e Mandzukic; entrambi hanno approfittato della sosta per affinare l’intesa e mettere benzina nelle gambe alla Continassa. In ballottaggio per una eventuale terza maglia là davanti anche Bernardeschi e i tre sudamericani, che peró potrebbero essere risparmiati in vista del Valencia causa fatica dopo i voli intercontinentali.

A centrocampo nessun problema per Pjanic dopo il pestone rimediato nella prima partita con la sua Bosnia, Bentancur scalpita, dopo la buona prova con l’Uruguay. Contro il Sassuolo probabili titolari anche Khedira (fresco di rinnovo 2021) e Matuidi, in difesa si riparte da Bonucci e Chiellini in mezzo con Cancelo e Alex Sandro esterni. In porta nelle prossime partite Perin potrebbe alternarsi a Szczesny.

