Juventus: 180 minuti senza gol, Ronaldo in Italia si scopre umano

di Emiliano Bernardini

dal nostro inviato - TORINO Le aspettative, le fantasie e i sogni a occhi aperti. Giorni a immaginare come sarebbe stato bello vedere Ronaldo alla prima a Torino. Invece è stato strano. Per certi versi deludente. E così i tanti tifosi che hanno riempito l’Allianz quasi esclusivamente per lui escono con un sapore strano in bocca. Un gusto quasi amaro di un tradimento che non si aspettavano. Una sfilata di maglie bianconere con il numero 7. Gli altri sembra quasi che non esistano più nell’immaginario di chi da ogni parte d’Italia è corso a Torino per un battesimo che entrerà comunque nella storia. Cinque palloni d’oro racchiusi nei piedi di un unico calciatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO