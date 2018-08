Juventus, Marcelo bloccato da Alex Sandro. Sturaro ai saluti

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Il calcio italiano attrae anche Marcelo. Sono settimane, ormai, che il laterale brasiliano manda messaggi per raggiungere il suo ex compagno, Cristiano Ronaldo, alla Juventus. Il club bianconero ha valutato il suo tesseramento, cercando di capire pure i costi di un’eventuale operazione, ma da Madrid sono arrivati solo segnali di chiusura. Del resto, dopo gli addii di Zidane, CR7, Kovacic e il caso Modric, per il presidente Perez sarebbe davvero complicato spiegare ai tifosi anche la partenza del classe '88.

Inoltre, la Juventus dovrebbe prima privarsi di Alex Sandro. Ma fino a quando il Psg o altre società interessate non affonderanno il colpo, i bianconeri non potranno ragionare sui sostituti, Darmian compreso.

Capitolo uscite: Sturaro sarebbe vicino al trasferimento, in prestito, allo Sporting. L'operazione con il Watford non è decollata.

