Juventus, Marchisio rescinde il contratto: fine di una storia lunga 25 anni

di Alberto Mauro

TORINO – Un fulmine a ciel sereno alla vigilia del debutto in campionato contro il Chievo. Claudio Marchisio ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla Juventus ed è pronto a una nuova avventura dopo una vita in bianconero. Dai primi passi ai grandi successi in prima squadra, dopo 25 anni di Juve il Principino ha capito che quest’anno avrebbe avuto spazi ridotti al minimo e ha deciso di lasciare Torino, per lui una nuova esperienza all’estero, probabilmente in Francia con Monaco e Nizza in cime alla lista, ma non va affatto esclusa l'ipotesi del Montreal Impact.

