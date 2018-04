Juve-Milan, pulmino dello staff rossonero preso a sprangate: nessun ferito. Arrestati due tifosi

di Alberto Mauro

La partita tra la Juventus e il Milan si è aperta con un pomeriggio di paura. Il pullmino che trasportava lo staff rossonero all'Allianz Stadium è stato preso a sprangate a un semaforo di corso Scirea a Torino. Fortunatamente non ci sono stati feriti. E' stato rotto però un finestrino.



Due tifosi della Juventus, P.A. di 43 anni e L.G. di 19, sono stati arrestati dalla Digos della Questura di Torino per l'assalto al pulmino dello staff del Milan. Nei loro confronti sono state avviate le procedure per l'adozione di un Daspo. Le indagini della polizia proseguono per identificare gli altri partecipanti all'aggressione.



L'accusa nei confronti dei due arrestati, entrambi italiani, è di danneggiamento aggravato. L'assalto al pulmino, adibito al trasporto di collaboratori dello staff del Milan, è avvenuto nel pomeriggio nei pressi dell'Allianz Stadium, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Scirea. Secondo la ricostruzione degli investigatori della polizia, i supporter della Juve, travisati, hanno avvicinato il veicolo che si stava allontanando dall'Allianz Stadium e hanno infranto un vetro lato passeggeri. Nessuna delle tre persone che viaggiavano a bordo del mezzo è rimasta ferita. Uno dei due arrestati, il 43enne, era già stato destinatario in passato di un Daspo.

