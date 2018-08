Juventus, Marotta: «L'assenza di CR7? Scelta personale da rispettare»

«L'assenza di CR7? È stata una decisione personale che vogliamo rispettare. Da parte nostra, c'è profonda amarezza per questa decisione»: ai microfoni di Sky l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta - spiega così l'assenza di Cristiano Ronaldo a Montecarlo. «Siccome il premio si riferisce alla Champions League e non al Mondiale, ritengo che CR7 abbia regalato grandi emozioni. Io avrei votato per Ronaldo. Il fatto che non sia venuto è una scelta personale che va rispettata e non è riconducibile alla decisione».

