Dybala e Higuain non pungono Douglas Costa e Rugani i migliori

di Alberto Mauro

Buffon 6 Nessun pericolo, nessun tiro in porta. Prova a scuotere i suoi dopo l’intervallo alzando la voce, ma non ce la fa.



De Sciglio 6 Grande personalità, in crescita costante. Potrebbe osare qualcosa di più in fase offensiva.



Rugani 6,5 Efficace ed elegante, sbroglia una situazione complicatissima anticipando Paloschi su cross di Antenucci al 75'



Chiellini 5,5 Lotta e morde, qualche sbavatura senza conseguenze come quando perde Antenucci sulla destra a un quarto d’ora dalla fine. Costretto al cambio per un risentimento ai flessori della coscia destra. (36’ st Barzagli ng)



Asamoah 6 Prestazione ordinata, in difesa è attento e puntuale. (19’ st Mandzukic 5,5 Douglas Costa gli recapita un cross da spingere in porta, errore non da lui)



Pjanic 5,5 Fatica a trovare spazi e idee, sbaglia poco ma rischia anche pochissimo.



Matuidi 5 Quantità senza qualità, gioca ovunque ma spesso pasticcia, non riesce ad essere incisivo in fase difensiva e nemmeno davanti.

(39 st Bentancur ng)



Douglas Costa 6,5 Il migliore dei suoi, regala a Alex Sandro la palla del possibile vantaggio, nella ripresa imbecca Mandzukic. Corre, salta l’uomo, crea superiorità, sempre imprevedibile e spesso decisivo.



Dybala 5,5 Una punizione che sfiora la traversa, qualche buon dribbling e passaggi sempre intelligenti. Troppo poco per uno come lui.



Alex Sandro 5 Fuori giri. Allegri lo schiera più avanti sperando che ripeta la buona prestazione nel derby, invece non azzecca un passaggio e non salta mai l’uomo. Brutto errore di destro su assist di Douglas Costa nel primo tempo.



Higuain 5 Un tiro debole nel primo tempo, ci mette volontà ma non riesce mai a superare in dribbling la difesa a tre della SPAL.



Allegri 5 Il suo 4-2-3-1 va a sbattere contro il muro di una SPAL più brillante e generosa. Fallisce il colpo del +7 e domani rischia di ritrovarsi solo a +2, sosta amara.

