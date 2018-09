Le pagelle, con la sua prima doppietta Cristiano Ronaldo è il protagonista assoluto

di Alberto Mauro

PAGELLE JUVE



Szczesny 6 Un brivido sulla traversa di Ferrari a gioco fermo, attento su Berardi, nessuna responsabilità sulla rete di Babacar.



Cancelo 7 Lanciato titolare a pochi minuti dall’inizio, per l’acciaccato De Sciglio (risentimento alla coscia da valutare), tra i più positivi. Anticipi puntuali, ripartenze a testa alta e pochissimi errori palla al piede. Nel finale spinge anche a sinistra.



Bonucci 5,5 Gestione ordinata e attenta, unica distrazione sul gol del Sassuolo, Babacar gli sfugge alle spalle.



Benatia 6 Ruvido ed efficace in marcatura, non fa ripiangere Chiellini.



Alex Sandro 5,5 Poca spinta e un po’ in fatica quando deve coprire, non brilla al rientro dalla nazionale.

(34’ st Cuadrado ng)



Khedira 6 Capitano d’esperienza, si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto, fisicamente è già in palla.



Emre Can 6,5 Non ha ancora i tempi di Pjanic ma la sua è una regia ordinata e pulita. Nel finale pesca l’assist per Ronaldo. (26’ st Bentancur 6 Entra subito in partita)



Matuidi 6 Corre con lucidità, recupera palloni ma non è devastante come al solito negli ultimi 30 metri.



Dybala 6 Si sistema dietro alle punte, corre, lotta e regala qualche lampo di classe. Ancora lontano dal gol ma in crescita.



Ronaldo 7,5 Un tiro (murato) e un colpo di testa (fuori) nel primo tempo. Nella ripresa esplode con la doppietta che decide la partita: il primo è di opportunismo dopo un colpo di testa maldestro di Ferrari sul palo, il secondo di tecnica, sinistro nell’angolino dopo un’azione a campo aperto.



Mandzukic 5,5 Fatica a prendere il ritmo e trovare la posizione, spesso anticipato, non brilla.

(16’ st Douglas Costa 3 Perde la testa nel recupero: gomitata, accenno di testata e sputo a Di Francesco, espulso col VAR (rosso diretto), rischia tre giornate e lo scontro diretto con il Napoli.



Allegri 7 Fa bene a rilanciare Dybala e Emre Can, così come a dare fiducia a Ronaldo, per il Valencia risparmia Pjanic, Chiellini e Bernardeschi. Nel finale non riesce a gestire Douglas Costa.





