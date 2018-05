Douglas Costa devastante, Higuain non morde

di Alberto Mauro

Buffon 5,5: Errore grossolano in appoggio con i piedi che provoca il rigore trasformato da Verdi, si riscatta con una parata da campione su Krafth



Barzagli 6: Poca forma, molta sostanza. Nessun errore



Rugani 5,5: Fatica più del previsto contro Verdi, sull’errore di Buffon è poco reattivo



Asamoah 6,5: Riadattato nella difesa a tre, non ha la fisicità di Chiellini - e si vede - ma è sempre puntuale e preciso nelle ripartenze.



Cuadrado 6,5: Salterà la Roma per squalifica, pericolo costante sulla fascia destra. Salta sempre l’uomo e un suo cross velenoso provoca la deviazione maldestra di De Maio per il pareggio. (27’ st Lichtsteiner ng)



Khedira 6,5: Ritmi bassissimi ma ha l’esperienza e l’intelligenza tattica di trovarsi esattamente nel posto giusto per appoggiare in rete il cross di Douglas Costa, dopo i lisci di Mirante e Keita.



Marchisio 6: Regia ordinata, un lancio perfetto per Higuain nel primo tempo. In ripresa.



Matuidi 5: Fuori giri, e fuori nell’intervallo. Corre a vuoto e commette qualche errore non da lui. (1’ st Douglas Costa 7,5 Spacca la partita con due assist, devastante, sfiora un gol in rabona da strapparsi i capelli)



Alex Sandro 6 Prestazione di personalità, sfiora il gol con un colpo di testa e nel secondo tempo si accentra per fare spazio a DC11 senza calare d'intensità (39’ st Bernardeschi ng)



Dybala 6: Errore grossolano, non da lui, dopo un regalo di Romagnoli. Partita difficile, fatica a entrare in partita, ma ha il merito di trasformare la palla d’oro di Douglas Costa nel gol che chiude la partita



Higuain 5,5 Sfiora il vantaggio ma Mirante ci mette il piede. Corre, rincorre ma non morde.



Allegri 6 Il 3-5-2 del primo tempo non convince, troppi giocatori fuori ruolo e poche giocate in verticale. Rimedia lanciando Douglas Costa nella ripresa, lasciato inizialmente in panchina in vista del Milan.

