Juventus, Pasqua al lavoro: la testa è al Real Madrid. Mandzukic, domani test decisivo

di Alberto Mauro

Pasqua in fuga per la Juventus che allunga a + 4 sul Napoli e mette il Real nel mirino, recuperando pedine importanti per un finale di stagione caldissimo. Cuadrado è rientrato con un gol da tre punti contro il Milan, buone notizie anche per Bernardeschi e Alex Sandro: entrambi oggi hanno lavorato regolarmente in gruppo con i compagni, il brasiliano proverà a farcela per il Real. Così come Mario Mandzukic, che oggi ha seguito ancora un programma di lavoro personalizzato. Domani test decisivo in rifinitura per valutare se la contusione alla gamba sinistra è stata riassorbita. Aspettando il croato, Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Benatia e Pjanic, squalificati, e potrebbe tornare al 4-2-3-1 o al 4-3-2-1; molto dipenderà da Mario Mandzukic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA