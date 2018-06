La Juve ricorda Erika ad un anno dalla tragedia

La Juventus ricorda Erika Pioletti, la donna di 38 anni che ha perso la vita negli incidenti di un anno fa a Piazza San Carlo a Torino durante la proiezione della finale di Champions League tra i bianconeri e il Real Madrid. Per onorare la sua memoria, e per dimostrare vicinanza a tutte le persone coinvolte negli incidenti di quella sera, sotto i portici di Piazza San Carlo è stata deposta una corona di fiori in una cerimonia cui hanno preso parte il sindaco di Torino Chiara Appendino e il consigliere di amministrazione e presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti. Presenti anche il commissario della Figc, Roberto Fabbricini, il direttore generale del Torino, Antonio Comi, e una rappresentanza della giunta e del consiglio comunale.

