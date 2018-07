Juventus, possibile scambio Higuain-Bonucci. Chelsea alla finestra per il Pipita

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Dopo il colpo Cristiano Ronaldo, nulla è impossibile per la Juventus che proprio in queste ore sta valutando la possibilità di riabbracciare Leonardo Bonucci. Da suggestione a operazione concreta: l'agente del difensore, Alessandro Lucci, ha impostato una trattativa per il ritorno del difensore di Viterbo alla Juve, a un anno di distanza dal clamoroso trasferimento al Milan. Le conferme sono continue, dopo i contatti tra la dirigenza bianconera e il dt rossonero Leonardo e l’agente del giocatore, anche il Psg – che ha messo da tempo Bonucci nel mirino - ha registrato il forte inserimento della Juventus, alla ricerca di un difensore esperto. Va infatti considerato pure il discorso numerico. La probabile cessione di Rugani al Chelsea abbinata alla possibile partenza di Caldara obbligano il ds Paratici a tesserare in fretta un centrale (sul taccuino anche Godin, de Ligt e Savic). E con il Milan c’è un canale privilegiato viste le chiacchierate dei giorni scorsi per Higuain, in uscita e già in contatto con il Chelsea di Sarri. L'operazione potrebbe quindi legata: Bonucci a Torino e il Pipita pronto a fare il percorso inverso sulla Torino – Milano. Un’autostrada che il difensore conosce molto bene visto che a Torino ha mantenuto amici, affetti e la casa. La moglie e i figli continuano ad abitare sotto la Mole e lui torna appena può, solidissimo il rapporto con gli ex compagni di squadra, tanto da prenotare le vacanze estive insieme a Giorgio Chiellini e famiglia. Insomma, tutti gli indizi porterebbero a un clamoroso dietrofront, compresi i primi contatti tra lo stesso Bonucci e la dirigenza bianconera nella scorsa primavera, e la sua volontà nemmeno troppo nascosta di fare ritorno a Torino. Uno scoglio da superare potrebbe essere il rapporto con Allegri, ai minimi storici dopo lo sgabello di Oporto, ma la Champions potrebbe mettere tutti d’accordo.

