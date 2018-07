Juve, la polisportiva può attendere: le canotte da basket sono una strategia di merchandising

di Alberto Mauro

L’indiscrezione dell’ingresso della Juventus nel mondo del basket circola da giorni in città, sull’onda delle nuove canotte da pallacanestro lanciate dal merchandising bianconero con lo slogan «25 luglio, coming soon. Per chi ama giocare nuove sfide, spingersi oltre i propri limiti, esprimere il proprio potenziale». Rigorosamente bianconere, griffata Adidas, con lo stemma della Juventus in bella vista, in vendita a 89,95 euro sullo store ufficiale del club e negli shop online del marchio. Un’operazione di marketing per conquistare il mercato USA o il preludio di uno sbarco nel mondo del basket? Mistero svelato oggi, al momento nulla più di una strategia di merchandising, ma l’idea di una polisportiva Juve-Auxilium – che ha appena rinnovato la sponsorizzazione Fiat – sull’esempio delle squadre al top d’Europa (Real Madrid e Barcellona per dirne due) stuzzica i tifosi di entrambe. Fino a questo momento senza però trovare riscontri nei vertici societari. Un’idea allo studio, futuribile, ma al momento solamente una suggestione, a forti tinte bianconere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA