Juventus-Real Madrid: 0-1 La Diretta Lampo di Ronaldo

E' il quarto di finale più affascinante che sia uscito dall'urna di Nyon quello che vede opposta la Juventus al Real Madrid, come nella finale del giugno scorso ancora guidato dall'ex idolo del popolo bianconero Zinedine Zidane. E' l'occasione per i bianconeri di vendicare l'amara sconfitta di Cardiff - la Juventus ne ha tutte le possibilità - anche se i favori del pronostico devono per forza leggermente pendere dalla parte dei detentori del trofeo.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:



JUVENTUS (4-4-1-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Bentancur, Khedira, Alex Sandro; Dybala; Higuain. All. Allegri

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo. All. Zidane

