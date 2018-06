Juventus, rinnovo di contratto per Chiellini e Barzagli

di Redazione Sport

I senatori restano a Torino: rinnovo del contratto per Chiellini e Barzagli, big della Juve e protagonisti nelle ultime 7 stagioni in cui il club di Agnelli ha sempre vinto lo scudetto. Il primo, neo capitano bianconero dopo l'uscita di scena di Buffon, ha prolungato fino al 2020; l'altro difensore, 37 anni, fino al 2019. La conferma ufficiale l'ha data oggi pomeriggio la Juventus. Per Chiellini quella che inizierà tra pochi giorni sarà la quattordicesima stagione in bianconero mentre per Barzagli, arrivato nel mercato di gennaio del 2011, sarà l'ottavo anno in bianconero.

