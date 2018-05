Juventus, ritorno di fiamma per Icardi. Ma l'Inter vuole blindarlo

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Ritorno di fiamma tra la Juventus e Mauro Icardi. Il club bianconero pensa all’attaccante dell’Inter, già osservato speciale di Marotta e Paratici due anni fa, per rinforzare l’attacco, soprattutto in caso di un addio importante di Higuain o Mandzukic. Al momento si può parlare di un semplice interessamento, nessuna trattativa impostata e nessuna conferma ufficiale da parte della società bianconera. L’argentino - già nel mirino del Chelsea - presto si vedrà con la società interista per discutere del rinnovo del contratto, con relativo aumento dello stipendio. La richiesta è di 8 milioni di euro a stagione, mentre il club nerazzurro spera di poter aumentare o cancellare la clausola da 110 milioni, valida al momento solo per l'estero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA