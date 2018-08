La Juve "americana" torna a Torino, Allegri abbraccia Ronaldo

di Alberto Mauro

Si è chiusa con una sconfitta 3-1 contro il Real Madrid la tournèe americana della Juventus, di ritorno lunedì mattina all’aeroporto di Caselle. Ad attendere Allegri e Chiellini il resto del gruppo agli ordini di Dolcetti alla Continassa: Bonucci, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado e Bentancur (che a fine allenamento si è fermato per fare autografi ai tifosi).



Oggi seduta mattutina e partitella mista con l’Under 23, poi 24 ore di riposo, la ripresa è prevista martedì con doppia seduta di lavoro per i sei nazionali, dal giorno successivo in gruppo anche Mandzukic mentre Matuidi rientrerà venerdì. Mercoledì al lavoro anche i reduci dalla tournée americana e primo allenamento della stagione con il gruppo al completo per Allegri, che inizierà a preparare la prima uscita pubblica il 12agosto a Villar Perosa.

