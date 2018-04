Juventus, sospetta lesione plantare a piede sinistro per De Sciglio

La Juventus è tornata ad allenarsi nel pomeriggio all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid. I giocatori impegnati al 'Bernabeù hanno svolto una seduta di scarico in palestra, lavoro atletico per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta De Sciglio, sostituito nel primo tempo nel match di ieri sera: il giocatore ha infatti riportato una sospetta lesione della fascia plantare del piede sinistro per la quale verranno effettuati ulteriori controlli nei prossimi giorni. Barzagli e Bernardeschi hanno invece svolto parte dell'allenamento con la squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA