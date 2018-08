Juventus, squadra a riposo ma Cristiano Ronaldo lavora in palestra: «Buona domenica»

Giorno di riposo per la Juventus dopo il sofferto successo di Verona sul Chievo. Ma non per tutti: Cristiano Ronaldo non rinuncia neppure oggi al lavoro in palestra. E lo documenta su Instagram, mostrandosi alla cyclette con uno smagliante sorriso ed entrambi i pollici alzati. «Buona domenica», il messaggio di CR7 che in pochi minuti ha raccolto quasi 15 mila commenti e oltre un milione e mezzo di 'mi piacè. Con Ronaldo in palestra c'è la compagna Georgina Rodriguez che a sua volta ha postato una storia su Instagram: dietro di lei, sullo sfondo, si vede CR7 agli attrezzi.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Buona Domenica🚴🏼‍♀️ 👌 <a href="https://t.co/3e1aSmg4Pz">pic.twitter.com/3e1aSmg4Pz</a></p>— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1031128361685405697?ref_src=twsrc%5Etfw">19 agosto 2018</a></blockquote>

