â€‹â€‹Juventus, testa al Napoli: l’infermeria si è quasi svuotata

Il giorno dopo la trasferta di Crotone la Juve poteva essere a +9 e si ritrova a +4, un margine che non dà garanzie in vista dello scontro diretto di domenica. La Juve quest’anno solitamente non sbaglia le partite che contano, e domenica servirà proprio una partita perfetta per dare l’ennesimo segnale al campionato. A tre giorni dal big match dello Stadium arrivano notizie confortanti da un’infermeria quasi completamente svuotata: Mandzukic e Pjanic oggi pomeriggio hanno ripreso ad allenarsi parzialmente con la squadra con buone possibilità di essere entrambi in campo domenica sera, in dubbio invece Sturaro (causa tendinite al tendine d’Achille della gamba sinistra) che sarà sottoposto ad ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.



Contro il Napoli rientreranno Buffon in porta, Chiellini in una difesa che senza di lui balla parecchio, Khedira e forse anche Pjanic a centrocampo, e davanti Mandzukic si candida a una maglia da titolare. Bianconeri in formazione tipo, con un unico dubbio proprio in attacco. Perché dopo le due partite fuori giri contro Samp e Crotone Allegri sta valutando se rilanciare ancora una volta titolare o far rifiatare in panchina Paulo Dybala per scelta tecnica. Le alternative non mancano, con i rientri di Cuadrado e Bernardeschi c'è solo l’imbarazzo della scelta tra Douglas Costa, Mandzukic, Higuain e lo stesso Dybala. Una Joya in calo nelle ultime settimane, gli rimangono poche chances per riprendersi la Juve e conquistarsi una maglia per i Mondiali in Russia con l’Argentina.



