Kluivert: «Alla Roma per fare il titolare». Strootman: «Per rispetto non parlerò della cessione»

di Gianluca Lengua

La voglia di mettersi in mostra non gli manca, Justin Kluivert è arrivato a Roma con il desiderio di dimostrare di essere un calciatore pronto anche per un campionato complesso come quello italiano. Ad oggi ha servito un assist e giocato 64 minuti (20’ con il Torino, 45’ con l’Atalanta, 0’ con il Milan). Con i rossoneri Di Francesco lo ha lasciato in panchina in nome del 3-4-2-1 scelto per fronteggiare gli undici di Gattuso: «Voglio diventare titolare, sono partito per quello», ha detto Justin a Fox Sport dal ritiro olandese, senza però fare alcun tipo di polemica. «Sicuramente non è ancora arrivato il mio momento, ma ho giocato diversi minuti e sono felice. Sono soddisfatto anche degli allenamenti». Impossibile non fare il paragone con l’avventura all’Ajax: «Tutti sapevano che l’inizio a Roma sarebbe stato difficile perché si aspettano tanto. All’Ajax ero più libero in campo, mentre qui devo giocare più verso l’interno. Mi sento sempre più a mio agio, ci sono grandi giocatori ed è solo un bene perché ti rendono più intelligente». Tra i grandi calciatori a cui si riferisce Kluivert c'è stato fino al 26 agosto anche Kevin Strootman, il centrocampista è rimasto in giallorosso per 5 stagioni, ma alla fine del mercato estivo è stato ceduto al Marsiglia per 25 milioni più 3 bonus: «Ho troppo rispetto per la Roma e sono felice al Marsiglia, non dirò altro sul trasferimento. Sono felice di questo nuovo step», ha detto al portale olandese rijnmond.nl.

