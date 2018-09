Kluivert: «Alla Roma avrò successo, ne sono sicuro. Diventerò un titolare»

di Gianluca Lengua

«Il mio obiettivo è diventare un giocatore titolare in questa stagione». Non sembra che a parlare sia un ragazzino di 19 anni, Justin Kluivert ragiona da uomo, da calciatore maturo arrivato a Roma per strappare una maglia da titolare. Le premesse ci sono tutte, ma ci vorrà ancora del tempo prima che comprenda tutti i movimenti del 4-3-3 di Di Francesco: «Non mi aspettavo di essere schierato in ogni gara in questo momento. Ma credo di essere nelle rotazioni del mister. Imparo molto, cerco di abituarmi a un modo diverso di giocare a calcio il più rapidamente possibile. Alla Roma non mi sento né una prima né una seconda scelta: un po’ entrambe le cose. Ma ho già notato che qui sto diventando più completo come calciatore», sono le parole dell’olandese riportate da AD. Non è stato semplice lasciare l’Ajax, il club che lo ha cresciuto, per trasferirsi nella Capitale: «Alla Roma ci sono molti giocatori esperti e sul campo sono richieste altre cose rispetto a quelle a cui ero abituato. All’allenatore piace vedermi giocare un po’ di più all’interno, più vicino all’attaccante. Senza palla devi restare compatto, per poi alzarti immediatamente appena ricevi il pallone. Ci lavoro tanto, secondo me sto migliorando, avrò successo, ne sono sicuro. Fino a quest’estate non avevo mai giocato per un club diverso dall’Ajax».

