Kovacic si ribella: no agli allenamenti con il Real Madrid, italiane alla finestra

di Eleonora Trottaa

Kovavic va allo scontro con il Real Madrid. Dopo aver pubbicamente dichiarato di voler cambiare squadra, il centrocampista croato ha deciso di non allenarsi con la formazione spagnola, finché non verrà chiarito il suo futuro. Questo - secondo Marca - lo scenario che complica i piani del club iberico, già alle prese con il caso Modric. La mossa del classe '94, nel mirino di Milan, Roma e Chelsea, potrebbe servire a far cambiare idea al presidente Perez: il numero uno del Real lo ha ritenuto infatti sempre 'incedibile'.







© RIPRODUZIONE RISERVATA