L'Aia ringrazia Mattarella e presenta ricorso per mantenere il 2%

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Associazione Italiana Arbitri (Aia), nella persona del suo presidente e legale rappresentante Marcello Nicchi, contro il Coni. Il ricorso riguarda l'annullamento della delibera di approvazione dei Nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive, il 9 aprile, dal Consiglio Nazionale del Comitato olimpico, limitatamente alla parte in cui ha modificato l'elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali) e l'attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione degli organi direttivi diversi dal consiglio federale, introducendo, quale condizione per l'esercizio delle facoltà ivi attribuite agli ufficiali di gara delle Federazioni sportive, il richiamo alle disposizioni dei regolamenti delle relative Federazioni Internazionali di appartenenza; nonché per l'annullamento di ogni atto prodromico, preliminare e presupposto alla predetta delibera. L'Aia chiede al Collegio di Garanzia, accertata e dichiarata la violazione di norme di diritto e/o i vizi esposti nel ricorso, di annullare la suddetta delibera del Consiglio Nazionale del Coni, nonché ogni atto prodromico, preliminare e presupposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA